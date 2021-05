Covid: 99 nuovi casi e 141 guariti. In un giorno somministrate quasi 7000 dosi di vaccino

Sono 99 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria su 6920 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 141 mentre gli attuali positivi sono 2684, 43 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Purtroppo si registra un decesso ad Amelia per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 1365 morti.

Calano ancora i ricoveri. Questa mattina erano 162, 8 in meno di ieri di cui 22, 2 in meno di ieri in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, nella giornata di ieri sono state effettuate 6990 somministrazioni e questa mattina alle 8 erano complessivamente 334169 pari al 83,49% delle dosi disponibili.