Covid: 98 nuovi casi, nessun decesso, somministrate 5139 dosi di vaccino in un giorno

Sono 98 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 10041 tamponi esaminati, i guariti sono 71 mentre gli attuali positivi 2814, 27 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Sul fronte dei decessi, per fortuna, non si registrano nuovi casi e quindi il numero resta fermo a 1361. Per quanto riguarda i ricoveri, questa mattina erano 193, 8 in meno di ieri, di cui 28 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, alle 8.30 di questa mattina risultavano somministrate 321.648 dosi, 5.139 in più rispetto a ieri pari all’88,37% delle dosi disponibili.