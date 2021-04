Covid: 96 nuovi casi, 82 guariti, in calo ancora i ricoveri, 1 decesso

Sono 96 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 8309 tamponi esaminati. I guariti sono 82 mentre gli attuali positivi sono 2998, 13 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Si registra, purtroppo, anche un altro decesso a Perugia che porta il totale a 1348.

Continua la discesa dei ricoveri: questa mattina erano 197, 3 in meno di ieri di cui 33, 2 in più di ieri, in terapia intensiva.