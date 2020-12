Covid: 88 nuovi casi su 666 tamponi, 77 guariti, 6 decessi e 302 ricoveri complessivi

Sono 88 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria a fronte di 666 tamponi analizzati nella giornata di domenica. I guariti, invecem sono 77 per un totale di 23.984. Gli attuali positivi sono invece 3558, 5 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo anche 6 decessi di cui 2 a Perugia, uno a Terni, ad Arrone, Città di Castello e Spoleto, per un totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di 610 morti.

Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 302, 6 in più di ieri, di cui 34, due in meno di ieri, in terapia intensiva.