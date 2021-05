Covid: 69 nuovi casi, lieve balzo degli attuali positivi, 1 decesso. In un giorno 6458 vaccinazioni

Sono 69 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.542. I guariti sono stati 52 mentre gli attuali positivi 2343, 16 in più di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Nello stesso arco temporale si registra purtroppo un altro decesso a Fossato di Vico, per un totale che sale a 1.379. Sul fronte dei ricoveri, questa mattina erano 130, 1 in meno di ieri di cui 17, in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8,30 risultavano somministrate in Umbria 414.452 dosi, 6.458 in più di ieri, pari al 91,68% di quelle disponibili.