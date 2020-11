Covid: 68 casi a fronte di un calo netto dei tamponi, 13 decessi e 11 nuovi ricoveri

Solo 68 nuovi positivi a fronte di 480 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il netto calo è dovuto alla “fisiologica” diminuzione dei tamponi nel week-end. Ancora in calo il numero degli attuali positivi che oggi si attesta 8235, 208 in meno di ieri, mentre i guariti salgono a 15166, 263 in più rispetto a ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento delle 10.28 di oggi della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria

Nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 13 vittime di cui 4 a Terni, 2 a Perugia e 2 a Narni e poi ad Assisi, Città della Pieve, Corciano, Ficulle e Trevi, per un totale che sale a 407.

Crescono i ricoveri: 432, 11 più di ieri, 65 dei quali (dato stabile) in terapia intensiva.