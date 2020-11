Covid: 579 nuovi casi, 185 guariti, 8 decessi e due nuovi ricoveri

Sono 579 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.699 tamponi analizzati. Sono soltanto due i nuovi ricoveri, nessuno in più in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione, dopo il calo di ieri, tornano a salire gli attualmente positivi, passati da 10.395 di ieri a 10.781 di oggi, 386 in più. I guariti, dopo il balzo di ieri, sono 185 per un totale dall’inizio della pandemia di 185.

Purtroppo anche oggi si contano 8 deceduti (per un totale di 242). Due sono relativi ai territori di Spoleto, gli altri di Assisi, Corciano, fuori regione, Giano dell’Umbria, Gubbio, Narni. L’uomo di Narni è 82 enne deceduto ieri all’ospedale di Terni. Nell’ospedale di Città di Castello sono deceduti invece un uomo di 81 anni di Spoleto e una donna di 85 anni di Passignano sul Trasimeno.

I ricoveri in ospedale sono 429 (ieri 427), 68 dei quali sono in terapia intensiva.