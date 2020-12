Covid: 49 nuovi casi, 5 decessi e 117 nuovi guariti a fronte di un calo dei tamponi

Sono stati 49 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno su 308 tamponi analizzati, 117 i guariti mentre gli attuali positivi scendono a 4735, 73 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si contano, purtroppo, altri 5 decessi a Città di Castello, fuori regione, Gualdo Tadino, Perugia e Terni, per un totale di 531.

Per quanto riguarda i ricoveri, si contano 347 pazienti in terapia intensiva, otto in più di ieri, 41 dei quali (meno quattro) in rianimazione.