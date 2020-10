Sono 407 i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 4006 tamponi. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Antonio Onnis in una conferenza stampa.

In aumento anche i ricoveri: 21 in più di ieri per complessivi per complessivi 193 di cui 22 (2 in più di ieri) in terapia intensiva. Novanta sono i guariti mentre gli attuali positivi passano così da 2.960 a 3.275.