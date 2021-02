Covid: 292 nuovi casi, 10 decessi mentre i ricoveri salgono a 535

Sono 292 i nuovi casi di positività al covid in Umbria accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 6.544 tamponi analizzati. I guariti sono 198 mentre gli attuali positivi arrivano a 8.166, 84 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbri.

Nello stesso arco temporale si contano, purtroppo, anche altri 10 decessi di cui 4 a Perugia e gli altri a Corciano, Foligno, Marsciano, Penna in Teverina, Spello e Torgiano, per un totale che sale a 904.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 535, 4 in più di ieri, dei quali 84 (uno in più di ieri) in terapia intensiva.