Covid: 270 nuovi casi, 231 guariti, 11 decessi, in aumento i ricoveri

Sono stati 270 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno su 5.612 tamponi presi in esame. I guariti sono 231 mentre gli attuali positivi sono 8.548, 28 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si contano altri 11 morti di cui 6 a Perugia, gli altri a Città della Pieve, Deruta, Marsciano, Passignano sul Trasimeno e Todi, per un totale che sale a 983.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 551, 6 in più di ieri di cui 83, 3 in meno di ieri, in terapia intensiva.