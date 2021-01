Covid: 228 nuovi positivi, 200 guariti e un decesso. In Umbria già vaccinati in 395

Sono 228 i nuovi casi di positività al Covid segnalati in Umbria a fronte di 2615 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco temporale si registrano 200 nuovi guariti ma anche 3804 attuali positivi, 27 in più di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Nello stesso arco temporale si registra, purtroppo, un nuovo decesso a Perugia, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 625.

Sul fronte ospedaliero, invece, sono 300 i ricoveri, tre in meno di ieri, 46, due in più, in terapia intensiva.

Per quanto attiene invece alle vaccinazioni finora sono state 395 le dosi di somministrate in Umbria pari all’8 per cento delle 4.960 consegnate.

Si tratta di 230 donne e 165 uomini. A ricevere il vaccino sono stati soprattutto soggetti della fascia d’età tra 50 e 59 anni, 130, mentre uno solo ha 90 o più anni.