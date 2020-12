Covid: 226 nuovi positivi, 493 guariti, 7 decessi e altrettanti nuovi ricoveri

Sono 226 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 3.840 tamponi analizzati. I guariti sono 493 mentre gli attuali positivi sono 274 in meno di ieri e passano quindi da 6423 a 6149.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo si registrano altri 7 decessi, di cui 2 a Perugia e gli altri ad Assisi, Corciano, fuori regione, Terni e Todi, per un totale di 451 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Tornano a salire anche i ricoveri: oggi 7 in più di ieri per un totale di 392 di cui 61 (4 in più di ieri) in terapia intensiva.