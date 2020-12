Covid: 219 casi in Umbria, 6 decessi e 193 guariti. In lieve aumento gli attuali positivi

Sono 219 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi. Secondo i dati ufficiali della Regione, aggiornati a oggi, i guariti nell’ultimo giorno sono stati 193 (22.604 in tutto) mentre gli attuali positivi sono in lieve aumento e si attestano a 3965, 20 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 decessi ad Assisi, Corciano, Ferentillo, Narni, San Gemini e Trevi per un totale dall’inizio dell’emergenza di 559 morti.

I ricoveri sono 302, sei in meno di ieri dei quali 41, due in meno di ieri in terapia intensiva.