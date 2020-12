Covid: 192 nuovi casi, 212 i guariti e diminuiscono i ricoveri. Sette i decessi

Sono 192 i nuovi casi di positività Covid-19 in Umbria su 3772 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 212 mentre gli attuali positivi scendono ancora e si assestano a 3521, 27 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo si contano anche altri 7 decessi a Perugia, Terni, Foligno, Marsciano, Perugia, Piegaro, Pietralunga e Todi, che portano a 591 il numero complessivo.

Sul fronte ospedaliero continuano a calare i ricoveri: oggi sono 276, 3 in meno di ieri di cui 38, 2 in meno di ieri, in terapia intensiva.