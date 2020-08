Less than a minute

Covid 19, un nuovo positivo in Umbria e tre guariti in più nelle ultime 24 ore

Si registra un solo nuovo caso positivo al Covid 19 in Umbria nelle ultime 24 ore dopo i 5 del giorno precedente. Si tratta di una persona proveniente da fuori regione.

Contemporaneamente si registrano anche tre guarigioni. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a questa mattina. Resta invariato il numero dei decessi (80) dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Gli attuali positivi sono a 57. Si trovano ad Assisi (18, tutti francescani tra novizi e frati), Terni (13), Passignano sul Trasimeno (7), Perugia (4, così come i fuori regione), Trevi, Spoleto, Castel Ritaldi (2), Stroncone, Orvieto, Ficulle, Città di Castello e Amelia (1).

C’è un ricoverato in più, a Terni, che fa salire a nove il totale in Umbria, nessuno in intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 129.301 tamponi, 1.003 più di ieri.