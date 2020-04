Covid 19, un centinaio di famiglie aiutate dall’Emporio solidale

TERNI – Centinaia di aiuti di vario genere sono stati dati da parte della Caritas di Terni-Narni-Amelia e associazione di volontariato San Martino, dal mese marzo a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, alle tante persone che si trovano in difficoltà e che, sempre più numerose, chiedono aiuto per la mancanza di beni alimentari e di prima necessità.

Alla usuale attività dei Centri di ascolto e dell’Emporio solidale di via Vollusiano, che hanno mantenuto attivo il servizio, pur con modalità differenti adeguate alle disposizioni governativa sull’emergenza Covid 19, si sono aggiunte le numerose richieste giunte al numero verde 800 766 455, attivo da inizio aprile per dare ancora maggiore ascolto e risposte concrete alle persone in difficoltà.

Il numero è attivo dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì per l’ascolto psicologico; per informazioni e orientamento ai servizi, ai sussidi e sostegni economici offerti sul territorio per l’emergenza, dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle 14:00 alle 16:00 dal lunedì al giovedì. Un team composto da personale esperto e qualificato fornisce aiuto per affrontare nel migliore dei modi i giorni di isolamento a casa, fornendo assistenza, supporto morale e materiale a chi più di altri risente dell’emergenza sanitaria in corso.

E’ stato potenziato il servizio dell’Emporio solidale con un ampliamento degli accessi e dell’accoglienza, su appuntamento, delle persone segnalate dalle parrocchie, avviando un vero e proprio Emporio di emergenza che sta aiutando più di 100 nuovi nuclei familiari, oltre ai 130 che già usufruivano del servizio. Oltre agli aiuti alimentari vengono sostenute diverse famiglie per il pagamento delle bollette e medicinali.

La Mensa per i poveri “San Valentino” continua ad ospitare ogni giorno circa 70 persone, in gran parte italiani e anziani, fornendo un pasto caldo e distribuendo, in altri casi, cestini da asporto. Alla mensa “San Valentino” sono stati predisposti turni di massimo dieci persone che siedono a tavoli separati, mantenendo le distanze di sicurezza. Il servizio avviene con piatti, posate, bicchieri monouso e con le protezioni per gli operatori e volontari. Viene preventivamente misurata a tutti la temperatura corporea con il termoscanner, con il supporto di un medico volontario.

Tanti i benefattori che hanno contribuito, in questo periodo, con la donazione di prodotti alimentari che sono aumentate, come del resto è aumentato il numero dei fruitori degli empori. Questa solidarietà ha consentito di fronteggiare in maniera efficace la nuova emergenza di povertà. Altri benefattori hanno fatto versamenti in denaro tramite conto corrente, in particolare per aiutare gli immigrati che vivono in condizioni molto disagiate.

“La Caritas Diocesana di Terni Narni Amelia e l’Associazione di Volontariato San Martino, intendono ringraziare quanti hanno voluto essere vicini alle situazioni di povertà, che questo momento di straordinaria gravità di pandemia ha evidenziato – sottolinea il direttore della Caritas Ideale Piantoni – effettuando versamenti o donando liquidità e alimenti alla Mensa San Valentino ed all’Emporio Solidale. Ricordo in particolare due anziane signore novantenni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Lion Club Terni San Valentino, la ditta Valnerina tartufi, Centinari, Terni Pan, Serafini, Biscottificio Santangelo, Ipercoop e tante altre, insieme a tutte le persone che ci hanno chiamato o si sono adoperate per donarci, attraverso anche solo con un piccolo gesto, non solo sostanza, ma anche la forza di trasmettere la speranza a coloro che si rivolgono a noi”.

La concretezza della carità nell’emergenza Coronavirus ha bisogno di tutti per “Aiutare a sostenere i più fragili”, per questo si può contribuire per la Mensa dei poveri San Valentino, l’Emporio della Solidarietà per aiuti alimentari, per il pagamento utenze e affitti, con una donazione alla Diocesi Terni Narni Amelia – Caritas bonifico bancario IBAN IT70Q0503414400000000002961 o conto corrente postale n. 11376050 “Associazione di volontariato San Martino – Caritas Diocesana” specificando la destinazione della tua donazione.