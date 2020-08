Less than a minute

Covid 19, l’assessore Coletto: “Test rapidi per chi arriva in Umbria dai Paesi a rischio”

Test rapidi per chi arriva in Umbria da paesi a rischio quali Malta, Romania, Albania, Croazia, Belgio, Spagna e Francia.

Lo ha annuncio l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, in una intervista al Corriere dell’ Umbria.

La decisione arriva dopo che nell’ultima settimana si è registrato anche nella nostra regione un aumento dei casi di positività al covid anche di “importazione”

“Abbiamo predisposto un piano di rafforzamento dei controlli anti Covid 19 – ha detto Coletto al quotidiano – non sono previsti divieti, ma un monitoraggio puntuale di chi arriva da fuori regione sia nei luoghi di accoglienza religiosi e laici, che in aeroporto, stazioni ferroviarie e bus. Faremo test rapidi anche on the road con l’aiuto dell’Unità speciali di continuità assistenziali”.

Attualmente per chi entra provenendo da zone a rischi o rientra dopo viaggi all’estero nei paesi in cui il Covid è in crescita, in Umbria c’è la “prescrizione” di contattare il numero verde 800.6363636 o inviare una mail agli uffici prevenzione delle due Usl.