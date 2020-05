Covid 19, in 20 laboratori privati i test sierologici a prezzi calmierati

Su tutto il territorio regionale sono venti i laboratori privati che, dall’inizio di aprile, tramite le loro rappresentanze, hanno proposto alla Regione Umbria di attivare un protocollo condiviso per mettere in rete le strutture diagnostiche ed incrementare lo screening e il monitoraggio del virus, in vista della “fase 2”.



La richiesta era stata quella di convocare un tavolo tecnico per affrontare il tema dei test sierologici in modo da coordinare l’aiuto che il settore privato avrebbe potuto dare all’interno del piano regionale contro il coronavirus, consapevoli degli effetti negativi di attività non coordinate e al di fuori di contesti e percorsi sanitari definiti.



La “piena disponibilità” dei 20 laboratori diagnostici “a collaborare, con le modalità ritenute più opportune, alle attività di screening sierologico avviate dalla Regione Umbria”, è stata accolta e confermata come mostrano le disposizioni in merito pubblicate in queste ore dall’amministrazione sanitaria regionale.



Il Protocollo definito dalla Regione Umbria, e ratificato dal Cor (Centro Operativo Regionale), prevede una serie di prescrizioni e delinea l’attività delle strutture private per l’esecuzione dei test sierologici che saranno disponibili nei 20 laboratori a partire dal 6 maggio ad un prezzo calmierato di 40 euro (test qualitativo).

Accesso alla prestazione: L’esecuzione del test è rivolta esclusivamente ai cittadini “asintomatici”, cioè che non presentano sintomi relativi al Covid-19.



Sarà indispensabile la prescrizione medica e la prenotazione, con triage telefonico, direttamente al laboratorio prescelto. Per i pazienti minorenni, sarà necessario l’accompagnamento di chi ha la patria potestà, mentre per i pazienti con disabilità è indispensabile la presenza di un tutore.

L’esecuzione dei test avverrà nel rispetto di protocolli di sicurezza e protezione, definiti dal laboratorio, atti ad evitare la diffusione del contagio.



Cosa può dire il test sierologico: Il test sierologico misura la risposta anticorpale che consegue al contatto con il virus SARS-Cov-2 . La comparsa degli anticorpi, in particolare immunoglobuline di classe IgM e classe IgG, è caratterizzata da un innalzamento, dopo qualche giorno dall’infezione, delle IgM, la cui concentrazione nel sangue si riduce poi abbastanza rapidamente; segue, con un ritardo di qualche giorno dall’innalzamento delle prime, la comparsa delle IgG che persistono per un tempo più lungo. Il test sierologico può allora rilevare lo stato anticorpale del soggetto al momento del prelievo, e può essere utilizzato come indagine complementare alla ricerca diretta dell’RNA virale nel distretto orofaringeo e delle vie respiratorie, in pazienti senza sintomi di malattia (ASINTOMATICI), soprattutto al fine di contribuire alla prevenzione della trasmissione del virus. Tali accertamenti, come specificato dalle disposizioni regionali, non sono esaustivi.

Un risultato negativo, ad esempio, non esclude la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce e il relativo rischio di contagio dell’individuo per il fisiologico ritardo della risposta anticorpale al virus (periodo finestra). Una eventuale positività, in assenza di infezione in atto, al contrario, non costituisce una prova di immunità protettiva e non può fornire al soggetto nessuna “patente di immunità”.



Due tipi di test:

I principali test sierologici attualmente disponibili sono di due tipi:

Test sierologico qualitativo in immuno-cromatografia (CARDS): permette di rilevare la presenza o assenza degli anticorpi IgM e IgG contro SARS-CoV-2 nel sangue del paziente. Il test si esegue da prelievo capillare o da prelievo venoso.



Test sierologico quantitativo in ELISA e in CLIA: misura l’esatta concentrazione degli anticorpi (IgM e/o IgG) nel sangue del paziente. Il test si esegue da prelievo venoso.

Comunicazione del risultato del test: L’esito del test, sia positivo che negativo, verrà trasmesso, per fini epidemiologici, ai competenti Servizi Isp dell’Azienda Sanitaria Locale.



E’ stata predisposta un’apposita Web APP per il trasferimento dei dati.

In caso di risultato “positivo” del test sierologico, il laboratorio deve immediatamente segnalare il caso positivo al Servizio di Igiene e sanità Pubblica competente per territorio per i provvedimenti del caso. Il soggetto sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti con test molecolare (tampone), che rimane, ad oggi, il solo test diagnostico in grado di identificare i soggetti infetti e potenzialmente diffusori di infezione.



Al fine di garantire il monitoraggio sulle modalità di espletamento dei test e la valutazione dei risultati nella attuale fase epidemica, è prevista la costituzione di un Comitato regionale che comprenderà un rappresentante per i laboratori privati.



PER LA PRENOTAZIONE DEL TEST Sarà indispensabile la prescrizione medica e la prenotazione telefonica direttamente al laboratorio prescelto.

Di seguito l’elenco delle 20 strutture ed i relativi contatti:

Alexander Fleming S.r.l

Via S. Michele Arcangelo 8/M – 06083 Bastia Umbra (PG) Tel. 075 8002575

Analisi Sammartini S.r.l

Viale L. Chiavellati, 6 – 06034 Foligno (PG) Tel 0742 355249

Analysis S.a.s

Via G. Pontano 73 – 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 47773

Bidiesse S.n.c

Via Fosse Ardeatine , 9 – 06073 Ellera di Corciano (PG) Tel. 075 5179309

Bioanalisi S.r.l

Via della Meccanica 4- 06038 Spello (PG) Tel. 0742 301903

Casa di Cura Liotti S.p.A Tel. 075 5721647

Sede Legale ed Operativa Via Serafino Siepi, 11 – 06123 Perugia

Sede Operativa Via dell’Osteria,1 – 06073 Corciano (PG)

Biolab Via dell’Arte 3 – 06053 Deruta (PG) Tel. 075 9724450

Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l

Via F.lli Rosselli 8 – 06061 Castiglione del Lago (PG) Tel. 075 9652764

Clinilab S.r.l Via Manzoni , 418 – 06087 Ponte San Giovanni (PG) Tel. 075 393323

Galeno S.r.l

Sede legale e Operativa Principale: Via Martiri del Lager 7 – 06128 Perugia

Sede Operativa “Presidio Castello”: Via P.della Francesca 40 – 06012 Citta di Castello (PG) Tel. 075 5002000

Geochim S.a.s Via G. Mancini, 42/46 – 06023 Gualdo Tadino (PG) Tel. 075 916377

Istituto Analisi Cliniche Minerva S.r.l Via F.lli Pellas, 50/52 – 06121 Perugia Tel. 075 5735294

Istituto di Analisi Marcello Malpighi S.r.l Via Strozzacapponi, 92 S – 06132 Castel del Piano (PG) Tel. 075 5159193

Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l

Sede Principale: Zona Fiori – Via A. Garofoli 15 05100 Terni

Sede Terni Centro: Via I Maggio 60, Terni

Tel. 0744 425179

LAB 2000 S.n.c

Via San Pio X, 62 – 06081 Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG) Tel. 075 8098002

Laboratorio Analisi Cliniche A.Bassi S.r.l.

Via C. Colombo, 19/P3-P4 – 06127 Perugia Tel. 075 5051058

Lab Todi S.n.c Via Del Broglino, 13/c – 06059 Todi (PG) Tel. 0758942414

L.A.R.I. S.r.l

Via Enrico Fermi , 15 – 06128 Perugia Tel. 075 5052108

Salvati Diagnostica S.r.l

Piazza Mercato, 61 – 05100 Terni Tel. 0744 409341

SwissLab di Rita Berchtold

Strada delle Fratte, 2 – 06132 Perugia Tel.075 5170245