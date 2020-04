Covid 19, impegnata nei controlli anche la polizia provinciale

TERNI – Quelle delle festività Pasquali appena trascorse sono state giornate intense per i carabinieri della Compagnia di Terni. Tutti i reparti, impegnati in uno sforzo corale per assicurare il rispetto delle normative sul contagio. Complessivamente il comportamento dei cittadini è stato esemplare, nessun eccesso e un generico responsabile rispetto delle norme. Anche se non […]