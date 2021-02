Covid-19, il sindaco di Parrano chiude gli uffici comunali fino a 6 marzo

PARRANO – Un’ordinanza del sindaco Valentino Filippetti ha decretato la chiusura degli uffici comunali da ieri e fino al 6 marzo a causa dell’aumento dei contagi covid-19 a Parrano. La misura, spiega il sindaco, è dettata soprattutto in via precauzionale, per evitare la diffusione del virus e l’aggravamento della situazione epidemiologica in paese. “Parrano – afferma Filippetti – non è stato inserito fra le zone rosse, ma la ripresa dei contagi in questi ultimi giorni potrebbe, ove non venissero adottate misure basate sulla massima precauzione a tutela del diritto alla salute, determinare il rischio del prossimo collocamento in tale fascia.

Rischio – puntualizza il sindaco – che si intende assolutamente evitare adottando tutte le possibili misure preventive a titolo precauzionale. Ieri – informa sempre il primo cittadino – sono emersi altri casi di positività, rilevati tramite test molecolare dell’Asl, per questo si ritiene opportuno adottare immediati provvedimenti, nell’ottica dell’atteggiamento prudenziale che si ritiene debba contraddistinguere questa delicatissima fase della pandemia”.

Gli uffici comunali sono pertanto chiusi con conseguente possibilità di svolgimento delle pratiche urgenti previa appuntamento e di procedere prima della ripresa delle attività al pubblico alla completa sanificazione degli uffici comunali. La presentazione di atti, pratiche, domande, istanze al protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento telefonico al numero 0763838751, oppure per via telematica a sindaco@comune.parrano.tr.it, comune.parrano@postacert.umbria.it