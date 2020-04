Covid 19, il sindaco di Montecchio annuncia l’azzeramento dei contagi

“L’Anas ci ha comunicato che, per un criterio di precauzione, non può riaprire al traffico pesante la SS 3 “Flaminia” presso il Passo della Somma in quanto i risultati definitivi delle prove di laboratorio in corso verranno forniti al progettista e solo quando sarà disponibile il progetto esecutivo, presumibilmente entro maggio, sarà possibile procedere con […]