Covid 19: due decessi a Perugia. Cordoglio a Palazzo Cesaroni

Salgono a 61 i decessi i Umbria per il coronavirus. Nella giornata di oggi sono morte due persone: un 76enne di Marsciano e un 68enne di Deruta entrambi ricoverati all’ospedale di Perugia. Il secondo, Pasquale Urbani, è molto conosciuto per aver lavorato per anni a Palazzo Cesaroni. L’ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha espresso, anche a nome dell’assemblea tutta, il più profondo cordoglio per la morte del dipendente, “per anni valido e leale servitore di questa istituzione, prematuramente scomparso stamani”, hanno scritto il presidente Marco Squarta e le vicepresidenti Paola Fioroni e Simona Meloni.

”L’Assemblea Legislativa – ha dichiarato Bori, capogruppo Pd a Palazzo Cesaroni – perde un valido collaboratore che si è distinto negli anni per impegno e compostezza, sempre al servizio delle istituzioni regionali. Intendiamo rivolgere alla sua famiglia la nostra vicinanza unita alle più

sentite condoglianze”.

“A nome mio e di tutto il gruppo della Lega – scrive Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega – esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Pasquale Urbani, un dipendente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che ha sempre onorato questa istituzione e che oggi ci ha lasciato prematuramente. Un pensiero di vicinanza va alla famiglia, ai suoi cari e in particolare alla moglie, Rossella Pomanti, candidata alle ultime regionali con la Lega”.