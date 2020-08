Covid 19: altri 8 positivi in Umbria, 44 in più in una settimana

Ci sono altri 8 casi positivi di coronavirus accertati in Umbria nelle ultime 24 ore dopo gli 8 di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente sono 1.532, 44 in più rispetto a una settimana fa. Stabili i ricoverati, dieci, nessuno in intensiva.



Gli attualmente positivi sono 73, ossia 35 in più rispetto a sette giorni fa. Cresce anche il numero dei guariti che arrivata a 1379, nove in più della scorsa settimana, due in più di ieri. I decessi sono 80, stabili.



Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 835 rispetto alle 756 (+ 79) del 7 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 63 rispetto ai 30 del 7 agosto (+ 33). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi fatti è di 131.894, rispetto ai 126.654 al 7 agosto, con un aumento di 5.240 tamponi.

Dei nuovi casi, tre sono stati accertati nel territorio di Umbertide. “Dal dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 siamo stati informati della presenza di altri tre casi di positività al covid-19 nel nostro Comune – fa sapere il sindaco Luca Carizia – Tutti e tre i soggetti sono rientrati da vacanze all’estero da zone a rischio ed attualmente sono in isolamento domiciliare»”.

Per quanto riguarda la persona positiva ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Terni, la Usl Umbria 2 fa sapere che: “nessun contatto stretto avvenuto nella città di Terni. Questo l’esito dell’indagine epidemiologica condotta questa mattina dal servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Usl Umbria 2 in relazione al nuovo caso positivo al Covid-19, un uomo di 41 anni di nazionalità nigeriana, residente ad Orte e ricoverato ieri nel reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Lo staff della Usl Umbria 2 coordinato dalla dr.ssa Luisa Valsenti ha quindi trasmesso la notifica ai colleghi della Asl di Viterbo con le informazioni acquisite a seguito dell’inchiesta epidemiologica”.