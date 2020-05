Covid 19: al via la campagna d’informazione #unopertuttituttiperuno

Al via la campagna di sensibilizzazione e di informazione della Polizia di Stato ternana per proteggersi dal contagio da Coronavirus, in collaborazione con l’Anci.

L’iniziativa è stata stata presentata questa mattina a Narni. La campagna mira a informare e sensibilizzare sull’adozione di comportamenti corretti da parte dei cittadini per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. E’ condotta su iniziativa della Polizia di Stato ternana, in collaborazione con la Prefettura di Terni, l’Anci Umbria e la USL Umbria 2.

In una conferenza stampa, tenuta dal questore di Terni, Roberto Massucci, dal presidente Anci Umbria e sindaco di Narni, Francesco De Rebotti e dal direttore sanitario dell’Usl Umbria2, Camillo Giammartino, sono stati illustrati i comportamenti corretti da tenere in questo periodo di emergenza da Coronavirus, che sono stati riportati in un decalogo illustrato che verrà pubblicizzato attraverso tutti i canali di informazione.

#unopertuttituttiperuno è la parola d’ordine che ha ispirato l’iniziativa, tenuto conto dell’inizio della Fase2, con la riapertura al pubblico di diverse attività: proteggiamoci sempre, proteggiamoci tutti e comportiamoci responsabilmente, sempre.