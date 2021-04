Covid: 188 nuovi casi, 140 guariti, 1 decesso, somministrate oltre 5000 dosi di vaccino in un giorno

Sono 188 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 8236 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 140 mentre gli attuali positivi scendono ancora e si fermano a quota 2955, 47 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione del virus in Umbria.

Purtroppo si registra anche un altro decesso a Città di Castello, per un totale che sale a 1350.

Sul fronte ospedaliero si osserva una leggera ripresa dei ricoveri: oggi sono 202, 9 in più di ieri, mentre resta invariato a 33 il numero di quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazione, questa mattina alle 8,30 risultavano somministrate 295512 dosi di vaccino in Umbria, 5213 rispetto al giorno prima, pari all’89,02% delle dosi disponibili.