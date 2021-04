Covid: 174 nuovi casi, 4815 gli attuali positivi, 3 decessi e ricoveri in calo

Sono 174 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 5637 tamponi analizzati. I guariti sono 165 mentre gli attuali positivi sono 4815.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso periodo di contano 3 decessi nei territori di Assisi, Bettona e San Giustino, per un totale che sale a 1259.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 391, 57 in meno di ieri, dei quali 3 in meno in terapia intensiva.