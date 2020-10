Covid: 167 nuovi casi in Umbria, un decesso e 17 pazienti in più

Sono 167 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.028 tamponi effettuati nell’ultimo giorno. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 4.909.

I guariti sono 28 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.242. Gli attuali positivi sono quindi 2574.

Crescono i ricoveri con 17 pazienti in più di cui uno in terapia intensiva. In Umbria i ricoverati sono 146 di cui 15 in terapia intensiva. C’è anche un ulteriore decesso che porta a 93 il totale. Si tratta un uomo di 79 anni, residente a Terni, positivo al Covid. Il paziente era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Terni dallo scorso 2 ottobre.

