Covid: 141 nuovi casi, 153 guariti, 3 decessi, ancora in calo i ricoveri

Sono 141 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7512 tamponi presi in esame. I guariti sono 153 mentre gli attuali positivi scendono a 3137, 15 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Purtroppo si registrano anche 3 decessi a Bastia Umbra, Todi e fuori regione per un totale che sale a 1.334.

Continua la discesa dei ricoveri: questa mattina erano 228, 14 in meno di ieri, di cui 34, 2 in meno di ieri in terapia intensiva.