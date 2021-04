Covid: 120 nuovi casi, 140 guariti e 2 decessi, somministrate in totale oltre 300.800 mila dosi di vaccino

Sono 120 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7530 tamponi analizzati. I guariti sono 140 mentre gli attuali positivi 2933, 22 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo di registrano anche 2 decessi a Terni e Marsciano per un totale che arriva a 1352. I ricoverati invece sono 203, uno in più di ieri di cui 34, uno in più, in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8.30 risultano somministrate 300.846 pari al 90,62% delle dosi disponibili.