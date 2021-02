Covid, 12 decessi nelle ultime 24 ore e un incremento dei ricoveri in Umbria

Sono 283 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.753 tamponi analizzati, 142 i guariti mentre gli attuali positivi continuano a salire e si attestano a 5772, 129 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registra purtroppo un’impennata di decessi, 12, di cui 6 a Perugia, 3 a Terni, e gli altri nei territori di Gubbio, Otricoli e Todi, per un totale che sale a 801 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Continua anche la crescita dei ricoveri: oggi sono 430, 9 in più di ieri, di cui 61, 3 in più di ieri in terapia intensiva. Ancora una volta pare che la diffusione maggiore del virus sia nel Perugino dove, tra l’altro, si sono anche registrati due casi di contagio da una presunta variante brasiliana del virus.