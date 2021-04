Covid: 102 nuovi casi, 87 guariti e 7 decessi, tornano a scendere i ricoveri

Sono 102 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 8271 tamponi analizzati. I nuovi guariti sono 87 mentre gli attuali positivi sono 3304, 8 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale, purtroppo, si registrano anche altri 7 decessi di cui 2 a Perugia e gli altri ad Assisi, Foligno, fuori regione, Gubbio, e Spoleto, per un totale che sale a 1331.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri tornano a calare: oggi sono 247, 16 in meno di ieri, di cui 35, uno in meno di ieri, in terapia intensiva.