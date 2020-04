Cosa fare dopo l’emergenza, concorso del Comune di Stroncone per i bambini

STRONCONE – È riservato ai bambini da 0 a 14 anni il concorso “Amo il mio paese. Quando il Covid-19 non ci farà più paura la prima cosa che farò sarà…” promosso dall’assessorato a scuola e cultura del Comune di Stroncone, in collaborazione con l’associazione Ente Agosto Stronconese. L’iniziativa, spiega il Comune, ha lo scopo di alleviare le giornate dei bambini e dei ragazzi costretti a stare a casa.

I partecipanti potranno spiegare con un disegno cosa sognano di fare una volta terminata l’emergenza e potranno tornare ad uscire e a vivere la propria quotidianità in sicurezza. “Lo scopo del concorso – spiegano il sindaco, Giuseppe Malvetani, e l’assessore a scuola e cultura, Annalisa Spezi – è quello di impegnare i nostri bambini e ragazzi, dando un piccolo obbiettivo legato sia al merito che all’amore per il nostro territorio, e come puro titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Riteniamo – concludono sindaco e assessore – che sia interesse di tutti impegnare i nostri bambini in un momento così delicato, dandogli la possibilità di sfogare, con la propria creatività, ansie e paure, immaginando con gioia il futuro di tutti noi”.

Per partecipare (la partecipazione è gratuita) è necessario inviare all’indirizzo email spezzi.assessore.stroncone@gmail.com una foto in buona risoluzione o scansione, del proprio disegno entro il 30 aprile 2020. Verrà inviata un’email di risposta della corretta avvenuta ricezione. Ogni partecipante potrà inviare un solo disegno.

Il testo della mail dovrà contenere, oltre al disegno in allegato, anche nome, cognome, indirizzo, email, ed età del partecipante. Tutti i disegni verranno pubblicati il 1° maggio 2020, in un album dedicato, sulla pagina Facebook “Agosto Stronconese/Pagina Ufficiale”, nella quale gli utenti di Facebook potranno votare i disegni preferiti. Su Facebook, in didascalia alla foto verrà pubblicato soltanto nome, cognome ed età del giovane artista.

I 3 disegni che riceveranno il maggior numero di likes entro il 10 maggio, si aggiudicheranno dei libri e premi a sorpresa, dal valore simbolico, che verranno offerti e consegnati dai volontari dell’Ente Agosto Stronconese.

A tutti i partecipanti verrà inviato per email un attestato di partecipazione da stampare e conservare.

I vincitori verranno resi noti sul sito istituzionale del Comune di Stroncone e sulla pagina Facebook dell’Ente Agosto Stronconese.

Inviando la mail con allegato il disegno si accetta integralmente il regolamento e si acconsente al trattamento dei propri dati personali.