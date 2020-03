Corriere della droga fermato dai carabinieri d’Assisicon 5 chili di cocaina

ASSISI – Un imprenditore albanese è stato trovato in possesso di 5 chili di cocaina e oltre 19mila euro in contanti e arrestato dai carabinieri di Assisi.

Il corriere, la scorsa settimana, è incappato in uno dei molteplici controlli del territorio attivati dai carabinieri assisani, per fronteggiare la diffusione del virus. Proprio durante uno di questi servizi, i militari del nucleo operativo e radiomobile, a bordo di un auto “civetta”, hanno notato il transito a gran velocità di una Mercedes che viaggiava sulla SS. 75 in direzione Spoleto. L’auto, che risultata intestata a un uomo residente nell’alta Toscana, è stata seguita ed intercettata poco più avanti da un’autoradio dell’aliquota Radiomobile di Assisi, anche per verificare le motivazioni della presenza della vettura nel territorio assisano.

Appena fermato, il conducente della vettura, un quarantenne, si è mostrato immediatamente nervoso ed agitato e non è stato in grado di spiegare i motivi per i quali si trovava in Umbria.

Accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli, sono stati svolti gli accertamenti del caso e perquisita la vettura. Nascosti in un doppio fondo del bagagliaio posteriore, chiuso con serrature elettriche telecomandate, vi erano 5 cinque chili di cocaina pura suddivisi in altrettanti panetti, e più di diciannovemila euro in denaro contante, nascosti all’interno di due calzini.

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne. La cocaina è stata analizzata ed è stato accertato che, immessa sul mercato, avrebbero fruttato per gli spacciatori la considerevole cifra di più di un milione e cinquecentomila euro.

Il sequestro del rilevante quantitativo di cocaina si attesta come uno dei maggiori eseguiti nella Provincia di Perugia negli ultimi anni.

L’albanese è stato denunciato anche per aver violato le attuali disposizioni inerenti gli spostamenti ingiustificati nel territorio nazionale.