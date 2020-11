Corovavirus: continua a scendere il numero degli attuali positivi, in calo anche i ricoveri

Per il terzo giorno consecutivo continuano a scendere gli attuali positivi al Covid in Umbria. Stando all’aggiornamento della Regione delle 12.31 di oggi, gli attuali positivi sono 9937 contro i 10.197 di ieri.

I nuovi casi sono invece 386 su 4.331 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti salgono a 12.186 complessivi, ossia 638 in più di ieri.

Purtroppo ci sono anche altri 8 decessi cui 2 a Terni e altrettanti fuori regione, e poi nei territori di Bastia Umbra, Gubbio, Marsciano, Montefalco, per un totale dall’inizio della pandemia di 355.

Sul fronte ospedaliero si registrano 10 ricoveri in meno di cui 2 in terapia intensiva. I pazienti in ospedale, pertanto, passano da 442 a 432 mentre quelli in terapia intensiva da 72 a 70.