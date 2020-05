Coronavirus: zero contagi e 5 guariti in più. Gli attuali positivi scendono a 71

Continua nel comune di Gubbio l’attività di monitoraggio per avere a disposizione un quadro completo della situazione epidemiologica della popolazione, in particolare in seguito agli assembramenti che si sono verificati il 15 maggio: lo comunica la Direzione sanitaria regionale informando che, su iniziativa dell’AUSL Umbria 1 e di concerto con il Comune di Gubbio, nei […]