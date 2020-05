Coronavirus: un solo nuovo caso e 300 gli attuali positivi in Umbria

Un solo nuovo contagio in 24 ore a fronte di 1522 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Alle 8 di giovedì 30 aprile: complessivamente 1.392 persone (+1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 299 (-29).

I guariti sono 1026 (+29); risultano 66 clinicamente guariti (-1); i deceduti sono 67 (+1)

Dei 1.392 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 84 (-9); di questi 16 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (invariato); sempre alla stessa data, risultano 15.389 (+487) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 30 aprile, sono stati effettuati 36.459 tamponi (+1522).