Coronavirus, un nuovo decesso. L’ospedale di Terni: “L’uomo, 72enne di Narni, era già negativo da 20 giorni”

Less than a minute

7 Less than a minute

Salgono a 80 i decessi in Umbria di persone che sono risultate positive al Covid. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati riportati sul sito della Regione, si segnala un nuovo decesso mentre resta stabile il numero dei casi accertati dall’inizio dell’emergenza così come gli attualmente positivi, fermi a 15.

Proprio in riferimento all’ultimo decesso l’ospedale di Terni fa sapare che si tratta di un uomo di 72 anni residente a Narni, che era stato ricoverato in medicina d’urgenza lo scorso 10 aprile e che, essendo risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid, era stato trasferito prima nel reparto di malattie infettive e poi in terapia intensiva.

L’uomo, che si era negativizzato già da venti giorni, è deceduto nel reparto di Rianimazione. Sebbene il paziente risultasse guarito da Covid in base ai tamponi negativi, per le regole di registrazione della casistica il caso è stato classificato dalla Regione come decesso Covid in quanto paziente che aveva contratto la malattia da Covid.