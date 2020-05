Coronavirus: un caso in più su 1351 tamponi, gli attuali positivi scendono a 160

Al via la campagna di sensibilizzazione e di informazione della Polizia di Stato ternana per proteggersi dal contagio da Coronavirus, in collaborazione con l’Anci. L’iniziativa è stata stata presentata questa mattina a Narni. La campagna mira a informare e sensibilizzare sull’adozione di comportamenti corretti da parte dei cittadini per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. E’ condotta […]