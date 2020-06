Coronavirus: un altro giorno senza nuovi casi. I guariti salgono a 1338

Less than a minute

Un altro giorno con zero nuovi casi Covid accertati in Umbria (1.438 totali) e due nuove guarigioni che salgono così a 1338. Gli attuali positivi sono 22. Intanto nelle ultime 24 ore non si sono stati registrati altri decessi fermi a 78 complessivi. E’ questo il quadro che emerge dai dati della Regione secondo cui passano da sette a cinque i ricoverati negli ospedali, uno in terapia intensiva (meno uno). Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 720 tamponi (88.509 complessivamente).