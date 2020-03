Coronavirus: tra i nuovi casi due ad Acquasparta, uno a Stroncone e uno a Narni

Sale il numero dei contagi da Covid-19 anche nel Ternano. A quelli già noti nei giorni scorsi, si aggiungono due casi ad Acquasparta e uno ciascuno a Stroncone e Narni. Sono i sindaci dei rispettivi comuni ad annunciarlo .

Il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, sottolinea che i due ”positivi sono persone estremamente responsabili che, già da giorni, si sono messe volontariamente in isolamento fiduciario e non sono entrate in contatto con soggetti esterni all’ambiente familiare. Chiedo a tutti la massima collaborazione ed invito ad evitare inutili allarmismi e a mantenere la calma, rispettando le prescrizioni già note, in modo tale da poter affrontare, contenere e gestire al meglio l’emergenza. La situazione è in continua evoluzione pertanto ancora una volta vi esorto con forza a rimanere a casa il più possibile. Se ogni cittadino vive ed affronta questo periodo non facile con responsabilità verso se stesso e verso le persone che gli sono accanto, tutto si risolverà per il meglio. L’amministrazione comunale rimane a disposizione in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità”.

Il primo cittadino di Stroncone, Giuseppe Malvetani sulla propria pagina facebook scrive: “Mi ha telefonato ora il direttore del distretto sanitario per comunicarmi che, proprio nella prima mattinata, è arrivato il risultato di uno dei tamponi eseguiti a Stroncone (fino a ieri tutti negativi) ed abbiamo anche noi, come ormai diversi comuni della regione, il primo caso positivo per Covid19. Ho ritenuto doveroso darne immediata comunicazione a tutti voi”

Il sindaco si è quindi recato in Comune “per attivare, come da procedura, il Coc di Protezione Civile ed emettere l’ordinanza nei confronti di questo nostro concittadino. Invito tutti a mantenere la calma – ha concluso Malvetani – ed a rispettare ancor più scrupolosamente tutte le norme comportamentali ormai ben note”.

Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti in un videomessaggio su facebook racconta che “questa mattina sono stato avvertito dal servizio sanitario e per questo motivo sto per predisporre l’ordinanza di attivazione in isolamento contumaciale per una cittadina, residente a Narni, risultata positiva al Covid-19. La fonte di trasmissione risulta ad oggi esterna al territorio comunale e regionale”.

“Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario – prosegue De Rebotti -La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari”.

Anch’egli rinnova l’invito “ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie”.