Coronavirus: sono 463 i nuovi positivi, tre i morti, 29 i pazienti in terapia intensiva

Sono 463 i nuovi casi di coronavirus in Umbria su 3397 tamponi analizzarti contro i 525 di ieri, per un totale di 7.295 positivi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si contano anche 86 guariti per cui gli attuali positivi passano da 4.026 a 4.400

Intanto continuano però a crescere i ricoverati in ospedale, da 228 a 244, 29 dei quali (ieri erano 25) in terapia intensiva.

Registrati anche tre morti. Una dei quali è una donna di 95 anni residente a Bettona, deceduta nella notte nell’area Covid di pneumologia dell’ospedale di Terni. Il numero complessivo dei decessi è di 105.