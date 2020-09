Coronavirus: sono 12 i nuovi casi in Umbria a fronte di 565 tamponi

Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore (nella giornata di ieri erano stato 26) che portando a 1.928 il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza. E’ quanto emerge dai dati aggiornati alle 10 di questa mattina sul sito della Regione.

I nuovi casi si registrano 2 a Cannara, 1 a Citerna, 4 a Città di Castello e 5 a Terni.

Si registrano anche due ricoverati in più (17), di cui 2 restano in intensiva. Segnalati tre nuovi guariti per un totale di 1.476 dall’inizio dell’emergenza, mentre rimangono 81 i morti.

Gli attualmente positivi passano così da 362 a 371. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 565 tamponi, 165.993 dall’inizio della pandemia.