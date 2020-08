Coronavirus, riunione in prefettura a Terni: stretta sui controlli

TERNI – Riunione oggi in prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal viceprefetto vicario di Terni Andrea Gambassi, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia, del presidente della Provincia e dei rappresentanti dei Comuni di Terni, Orvieto, Narni e Amelia.

Nella riunione sono state innanzitutto richiamate le disposizioni contenute nella recentissima ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, riguardanti, in particolare, l’obbligo dalle 18 alle 6 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie), ove sia più agevole il formarsi di assembramenti, anche spontanei e/o occasionali, nonché la sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, spiagge attrezzate e/o spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Tali prescrizioni, come è stato evidenziato nel corso dell’incontro, sono state recepite nell’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria del 17 agosto 2020, n. 48, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

È stato, peraltro, sottolineato come le misure previste dalla citata ordinanza del ministro della Salute si inquadrino, integrandole, nelle misure di contenimento del contagio previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso concernenti l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento.

Nel corso dell’incontro è stato deciso di intensificare i servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte delle forze di polizia, con la collaborazione delle polizie municipali, per garantire il rispetto delle misure dirette a prevenire la diffusione del virus ed in particolare per assicurare il rispetto degli obblighi introdotti dalla suddetta ordinanza del Ministro della Salute.

La Questura, inoltre, rivolgerà specifica sensibilizzazione circa il rispetto delle disposizioni anti-Covid al personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo, nell’ambito del progetto #divertiAMOci in atto in questo capoluogo.

Infine, sulla base delle iniziative già adottate dal Comune di Narni, si è concordato sull’opportunità che i Comuni con maggiore afflusso turistico forniscano ai turisti, anche tramite i rispettivi Uffici al turismo, specifiche raccomandazioni circa il rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, se necessario, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.