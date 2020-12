Coronavirus: ricoveri e attuali positivi in calo. Sei nuovi decessi in un giorno

Sono 157 i nuovi positivi in Umbria a fronte di 3.565 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 332 mentre gli attuali positivi scendono a 3548, 181 in meno di ieri.

E’ il quadro che emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo nelle ultime 24 ore si registrano altri 6 decessi ad Arrone, fuori regione, Giano dell’Umbria, Perugia, Scheggia e Pascelupo e Umbertide, per un totale di 584 dall’inizio dell’emergenza.

Sul fronte ospedaliero, calano i ricoveri: oggi sono 279, 11 in meno di ieri, di cui 40, quattro in meno di ieri, in terapia intensiva.