Coronavirus, raccolta fondi di “Siamo Deruta” per l’ospedale di Perugia

DERUTA – “#AndràTuttoBene contro il Coronavirus” è la campagna di raccolta fondi che il gruppo consiliare Siamo Deruta ha lanciato per l’emergenza Covid 19, tramite la piattaforma di crowdfunding Gofundme.

“In questo momento di emergenza – commentano i consiglieri comunali Devis Cruciani e Tiziana Chiodi – occorre che ognuno di noi faccia la propria parte e, purtroppo, non basta restare a casa. I nostri ospedali, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, i tecnici ospedalieri e, soprattutto, tutte le persone ricoverate hanno bisogno di aiuto e crediamo che le risorse per far fronte a questo nemico pubblico non siano mai sufficienti. Per questo invitiamo la cittadinanza a fare una donazione. I fondi raccolti saranno destinati all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Solo se ognuno di noi fa il proprio pezzettino potremmo vincere questa battaglia che ci riguarda tutti. Siamo una grande paese che saprà uscirne più forte e consapevole di prima. Andrà tutto bene se tutti insieme faremo la nostra parte”.

Il link diretto per donare è: https://www.gofundme.com/f/andratuttobene-contro-il-coronavirus.