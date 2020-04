Coronavirus: quattro nuovi casi e balzo dei guariti con 25 in più di ieri

Salgono a 61 i decessi i Umbria per il coronavirus. Nella giornata di oggi sono morte due persone: un 76enne di Marsciano e un 68enne di Deruta entrambi ricoverati all’ospedale di Perugia. Il secondo, Pasquale Urbani, è molto conosciuto per aver lavorato per anni a Palazzo Cesaroni. L’ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha espresso, […]