Coronavirus: primo positivo ad Avigliano Umbro. L’uomo è ricoverato in ospedale

AVIGLIANO UMBRO – C’è un caso di positività al Covid 19 ad Avigliano Umbro. A darne notizia il sindaco Luciano Conti sul suo profilo facebook.

“Sono stato avvertito dal servizio sanitario di un cittadino, residente ad Avigliano Umbro positivo al Covid-19, al momento ricoverato all’ospedale di Terni, per questo motivo non è necessario da parte mia emettere nessuna ordinanza di isolamento contumaciale – scrive il sindaco – È in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti.La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Al cittadino aviglianese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione”.

Il sindaco Conti rivolge anche un appello “a tutta la popolazione a mantenere alta l’attenzione sull’uso corretto e strettamente necessario di tutte le misure per prevenire i contagi”.