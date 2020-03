Coronavirus: ora i positivi sono 26 ma si registra anche il primo guarito

Sono 26 le persone in Umbria che risultano positive al virus Covid-19. Il dato è aggiornato alla mezzanotte di sabato. L’informazione viene dalla direzione sanità della Regione Umbria. Due nuovi soggetti hanno infatti contratto l’infezione e sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e 2.

Uno dei due nuovi casi era già stato reso noto nella serata di sabato, visto che si tratta di un infermiere che lavora presso l’ospedale di Orvieto dove sono stati chiusi i reparti di ortopedia e chirurgia.



Dei 26 soggetti positivi, quattro sono ricoverati: due in terapia intensiva nell’ospedale di Perugia, uno nel reparto di malattie infettive di quello di Terni e un altro nella stessa struttura del nosocomio di Perugia.

Intanto arriva la notizia che un paziente è guarito mentre 70 soggetti, 43 nella provincia di Perugia e 27 in quella di Terni, usciti dall’isolamento fiduciario dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Umbria



“Non stiamo riscontrando grandi criticità – spiega il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario – e rispetto ad altre situazioni in Italia e all’estero il sistema in Umbria sta tenendo con una crescita di numeri contenuti per i casi positivi. Tutto questo grazie al senso di responsabilità dei cittadini che si stanno impegnando ad adottare le norme igieniche di prevenzione e al lavoro dei medici e degli operatori dei servizi sanitari territoriali che riescono a ricostruire la rete dei contatti avuti dalle persone con tampone positivo al virus e metterli in isolamento. Affinchè questa catena regga bene faccio appello al senso di responsabilità di tutti coloro che, una volta appreso delle limitazioni stabilite sull’emergenza coronavirus, abbiano deciso di ritornare in Umbria”.