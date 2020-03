TERNI – Lo Sportello consumatori, con i servizi di Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori e Confconsumatori, forniti normalmente all’interno dell’Urp-InComune (via Roma, 36) continuerà ad assistere e consigliare i cittadini, anche in questa fase d’emergenza, per telefono o per posta elettronica secondo le specificità di ogni associazione.Cittadinanzattiva Terni informa che prenderà in carico le richieste dei cittadini che […]